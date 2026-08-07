logo

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США изменили оценку угрозы: что теперь говорит разведка о возможной атаке России на НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

США изменили оценку угрозы: что теперь говорит разведка о возможной атаке России на НАТО

В Вашингтоне считают, что Кремль может проверить готовность Альянса к коллективной обороне с помощью гибридных операций или ограниченного вторжения

7 августа 2026, 07:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская разведка пересмотрела свои прогнозы относительно возможных действий России против стран НАТО. Если ранее в Вашингтоне считали, что Кремль не рискнет открывать новый фронт до завершения войны против Украины, то теперь спецслужбы допускают иной сценарий. По данным The Wall Street Journal, президент РФ Владимир Путин может попытаться проверить решимость Североатлантического альянса еще во время продолжающейся войны.

США изменили оценку угрозы: что теперь говорит разведка о возможной атаке России на НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

Согласно новым оценкам, Москва может прибегнуть к различным вариантам давления на страны НАТО. Речь идет не только о масштабных кибератаках и диверсиях против критической инфраструктуры, но и о возможном использовании неопознанных вооруженных групп или даже ограниченном вторжении на восточный фланг Альянса. Хотя вероятность такого сценария американские аналитики пока оценивают как невысокую, они считают, что риск будет постепенно возрастать в ближайшие годы.

Пересмотр разведывательных оценок связывают с изменением ситуации на фронте. Несмотря на продолжающееся наступление, российская армия несет значительные потери, а украинские дальнобойные удары все чаще поражают военные объекты и нефтяную инфраструктуру в глубине России. По мнению американских аналитиков, именно давление на Кремль может подтолкнуть Москву к более рискованным действиям против европейских союзников Украины.

Особое внимание разведка уделяет восточному флангу НАТО. Наиболее уязвимыми направлениями по-прежнему считаются Польша и страны Балтии, где, как считают западные эксперты, Россия может попытаться спровоцировать кризис для проверки эффективности статьи 5 Североатлантического договора.

В самом НАТО подчеркивают, что внимательно отслеживают развитие ситуации. Представитель Альянса полковник Мартин О'Доннелл заявил, что организация готовится к различным сценариям развития событий и сохраняет способность сдерживать любую потенциальную угрозу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль ищет виновных в провале наступления: на какой радикальные шаг решился Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-intel-finds-putin-could-test-natos-resolve-with-limited-incursion-e3b02e2c
Теги:

Новости

Все новости