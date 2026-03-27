США запускають програму на 25 млн доларів для пошуку і повернення викрадених РФ українських дітей

Проніна Анна
Сполучені Штати Америки запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія. Як повідомляють "Коментарі", про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
США запускають програму для порятунку викрадених Росією українських дітей
Вона заявила про це за підсумками зустрічі з виконувачем обов’язків заступника державного секретаря США з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.
Державний департамент США оголосив про запуск нової програми підтримки обсягом 25 млн доларів.
Це перша комплексна ініціатива, яка охоплює всі етапи порятунку дітей – від їх пошуку до повернення та подальшої реінтеграції.
За словами Олени Зеленської, у межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2048 українських дітей.
Водночас тисячі дітей досі залишаються в Росії або на тимчасово окупованих територіях.
Читайте також в "Коментарях", що ситуація у прифронтовому Лимані та навколишніх селищах Донеччини досягла критичної межі. На сьогодні безпосередньо у місті залишаються 1995 мешканців, а в населених пунктах громади – ще близько 600 осіб. Попри щоденну небезпеку, вивезти людей зараз "практично неможливо".