США запускають програму на 25 млн доларів для пошуку і повернення викрадених РФ українських дітей

Сполучені Штати Америки запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія. Як повідомляють "Коментарі", про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона заявила про це за підсумками зустрічі з виконувачем обов’язків заступника державного секретаря США з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.

Програма на 25 млн доларів

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми підтримки обсягом 25 млн доларів.

Це перша комплексна ініціатива, яка охоплює всі етапи порятунку дітей – від їх пошуку до повернення та подальшої реінтеграції.

Скільки дітей уже повернули

За словами Олени Зеленської, у межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2048 українських дітей.

Водночас тисячі дітей досі залишаються в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Перша леді наголосила, що для повернення всіх викрадених дітей необхідна широка міжнародна співпраця.

"Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що за чотири роки роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російського полону вдалося повернути 8669 українців.

