США запускают программу на 25 млн долларов для поиска и возвращения похищенных РФ украинских детей

Соединенные Штаты Америки запускают новую программу для спасения украинских детей, похищенных Россией. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

США запускают программу для спасения похищенных Россией украинских детей

Она заявила об этом по итогам встречи с исполняющим обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам зарубежной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.

Программа на 25 млн долларов

Государственный департамент США объявил о запуске новой программы поддержки в размере 25 млн долларов.

Это первая комплексная инициатива, охватывающая все этапы спасения детей – от их поиска до возвращения и последующей реинтеграции.

Сколько детей уже вернули

По словам Елены Зеленской, в рамках инициативы Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2048 украинских детей.

В то же время, тысячи детей до сих пор остаются в России или на временно оккупированных территориях.

Первая леди подчеркнула, что для возвращения всех похищенных детей необходимо широкое международное сотрудничество.

"Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей могут ускорить спасение и справедливость", – отметила она.

Ранее сообщалось, что за четыре года работы Координационного штаба по обращению с военнопленными из российского плена удалось вернуть 8669 украинцев.

