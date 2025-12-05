США вже почали відкрито підігравати Кремлю: з чим тиснуть на Європу

Сполучені Штати закликали низку держав Європейського Союзу не поспішати з ухваленням рішення про використання заморожених активів Центробанку Росії для фінансування так званого репараційного кредиту для України. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів.

США. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, американські чиновники в приватних бесідах переконували європейських партнерів, що ці активи можуть відіграти ключову роль у забезпеченні майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою. У Вашингтоні вважають, що кошти "не повинні використовуватися для продовження війни". Запит агентства до Держдепартаменту США щодо коментаря залишився без відповіді.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК вже схвалила надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок російських заморожених активів. За оцінками МВФ, у 2026–2027 роках потреби України перевищать 135 млрд євро. Як альтернативу в ЄС пропонували й європозику на 90 млрд євро, здатну покрити значну частину фінансового дефіциту.

Переговори відбуваються у критичний момент: США продовжують тиснути на Київ із вимогою погодитися на мирні умови з Москвою. Адміністрація Дональда Трампа вже призупинила більшу частину допомоги Україні, фактично переклавши основний фінансовий тягар на Європу. За таких умов існує ризик, що Україна може залишитися без необхідних коштів уже на початку 2026 року.

Водночас у ЄС наголошують, що питання заморожених активів є внутрішньою європейською компетенцією, оскільки більшість цих коштів зберігається саме в європейських юрисдикціях. Європейські лідери наполягають: рішення щодо їх використання мають ухвалюватися без зовнішнього тиску.

