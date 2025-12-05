logo

Война с Россией США уже начали открыто подыгрывать Кремлю: с чем давят на Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

США уже начали открыто подыгрывать Кремлю: с чем давят на Европу

Bloomberg пишет о том, что США подговаривают страны ЕС блокировать идею репарационного кредита для Украины

5 декабря 2025, 12:40
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты призвали ряд государств Европейского Союза не торопиться с принятием решения об использовании замороженных активов Центробанка России для финансирования так называемого репарационного кредита для Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

США уже начали открыто подыгрывать Кремлю: с чем давят на Европу

США. Фото: из открытых источников

По данным источников, американские чиновники в частных беседах убеждали европейских партнеров, что эти активы могут сыграть ключевую роль в обеспечении предстоящего мирного соглашения между Киевом и Москвой. В Вашингтоне считают, что средства "не должны использоваться для продолжения войны". Запрос агентства в Госдепартамент США относительно комментария остался без ответа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК уже одобрила предоставление Украине "репарационного кредита" за счет российских замороженных активов. По оценкам МВФ, в 2026-2027 годах потребности Украины превысят 135 млрд евро. Как альтернативу в ЕС предлагали и еврозаем на 90 млрд евро, способный покрыть значительную часть финансового дефицита.

Переговоры проходят в критический момент: США продолжают давить на Киев с требованием согласиться на мирные условия с Москвой. Администрация Дональда Трампа уже приостановила большую часть помощи Украине, фактически переведя основное финансовое бремя на Европу. В таких условиях существует риск, что Украина может остаться без необходимых средств уже в начале 2026 года.

В то же время, в ЕС подчеркивают, что вопросы замороженных активов являются внутренней европейской компетенцией, поскольку большинство этих средств сохраняется именно в европейских юрисдикциях. Европейские лидеры настаивают: решения по их использованию должны приниматься без внешнего давления.

Читайте на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана после окончания войны в Украине найти так и не удалось. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа. Какие итоги можно подвести после очередного тупика с "мирными переговорами", особенно учитывая угрозы Путина в адрес Европы? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-05/us-urged-europeans-to-oppose-eu-plan-for-loan-to-support-ukraine
