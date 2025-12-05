США уже начали открыто подыгрывать Кремлю: с чем давят на Европу

Соединенные Штаты призвали ряд государств Европейского Союза не торопиться с принятием решения об использовании замороженных активов Центробанка России для финансирования так называемого репарационного кредита для Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников, американские чиновники в частных беседах убеждали европейских партнеров, что эти активы могут сыграть ключевую роль в обеспечении предстоящего мирного соглашения между Киевом и Москвой. В Вашингтоне считают, что средства "не должны использоваться для продолжения войны". Запрос агентства в Госдепартамент США относительно комментария остался без ответа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК уже одобрила предоставление Украине "репарационного кредита" за счет российских замороженных активов. По оценкам МВФ, в 2026-2027 годах потребности Украины превысят 135 млрд евро. Как альтернативу в ЕС предлагали и еврозаем на 90 млрд евро, способный покрыть значительную часть финансового дефицита.

Переговоры проходят в критический момент: США продолжают давить на Киев с требованием согласиться на мирные условия с Москвой. Администрация Дональда Трампа уже приостановила большую часть помощи Украине, фактически переведя основное финансовое бремя на Европу. В таких условиях существует риск, что Украина может остаться без необходимых средств уже в начале 2026 года.

В то же время, в ЕС подчеркивают, что вопросы замороженных активов являются внутренней европейской компетенцией, поскольку большинство этих средств сохраняется именно в европейских юрисдикциях. Европейские лидеры настаивают: решения по их использованию должны приниматься без внешнего давления.

