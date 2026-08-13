США уривається терпець: ось що Трамп зробить з Росією

Президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував на необхідності переговорів щодо завершення війни в Україні. Росія поки не готова вести перемовини, висуваючи свої ультиматуми. Трамп наказав посилити переговорний трек, однак, як вважають експерти, терпець у лідера США може увірватися.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній розповів про ймовірні рішення Трампа щодо Росії. За його словами, США можуть різко розвернутися у бік України і надати необхідну зброю. Такі розмови, на його думку, уже ведуться. На таку можливість вказує і закон Грема-Блюменталя.

"Це може бути такою соломинкою, яка зламає волю до опору російської еліти. Вони зрозуміють, що це кінець. Це по суті той закон, який може багато чого перевернути: економічно — "зламати шию Росії", — зауважив Загородній.

Подальші зміни, за його словами, залежать від України. Експерт пояснив, що коли американці побачать, що Україна реально може впоратися без них, наприклад, виробляючи свою зброю, і прекрасна американська зброя, виявляється, тут буде ні до чого, то ухвалюватимуть інші рішення. Власна зброя в України означатиме, що з'явився сильний конкурент.

"Треба щось дати для того, щоб показати, що якусь фінальну точку поставила все-таки американська зброя. І про що, звичайно, переможною має заявити Дональд Трамп і про те, що він, звичайно ж, переміг у цій війні також", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у владних колах Росії паніка — ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. Ймовірно у Кремлі шукають варіанти припинення війни.



