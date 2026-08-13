США уривається терпець: ось що Трамп зробить з Росією

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував на необхідності переговорів щодо завершення війни в Україні. Росія поки не готова вести перемовини, висуваючи свої ультиматуми. Трамп наказав посилити переговорний трек, однак, як вважають експерти, терпець у лідера США може увірватися.
Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Економічний та політичний експерт Тарас Загородній розповів про ймовірні рішення Трампа щодо Росії. За його словами, США можуть різко розвернутися у бік України і надати необхідну зброю. Такі розмови, на його думку, уже ведуться. На таку можливість вказує і закон Грема-Блюменталя.
Подальші зміни, за його словами, залежать від України. Експерт пояснив, що коли американці побачать, що Україна реально може впоратися без них, наприклад, виробляючи свою зброю, і прекрасна американська зброя, виявляється, тут буде ні до чого, то ухвалюватимуть інші рішення. Власна зброя в України означатиме, що з'явився сильний конкурент.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у владних колах Росії паніка — ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. Ймовірно у Кремлі шукають варіанти припинення війни.