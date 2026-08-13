США теряют терпение: вот что Трамп сделает с Россией

Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал необходимость переговоров по завершению войны в Украине. Россия пока не готова вести переговоры, выдвигая свои ультиматумы. Трамп приказал усилить переговорный трек, однако, как считают эксперты, терпение у лидера США может закончиться.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассказал о возможных решениях Трампа в отношении России. По его словам, США могут резко развернуться в сторону Украины и предоставить необходимое оружие. Такие разговоры, по его мнению, уже ведутся. На такую возможность указывает и закон Грэма-Блюменталя.

"Это может быть такой соломинкой, которая сломит волю к сопротивлению российской элиты. Они поймут, что это конец. Это, по сути, тот закон, который может многое перевернуть: экономически — "сломать шею России", — заметил Загородний.

Последующие изменения, по его словам, зависят от Украины. Эксперт объяснил, что когда американцы увидят, что Украина реально может справиться без них, например, производя свое оружие, и прекрасное американское оружие, оказывается, здесь будет ни при чем, то будут принимать другие решения. Собственное оружие в Украины будет означать, что появился сильный конкурент.

"Надо что-то дать для того, чтобы показать, что какую-то финальную точку поставило все-таки американское оружие. И о чем, конечно, победоносным должен заявить Дональд Трамп и о том, что он, конечно же, победил в этой войне также", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во властных кругах России паника — ситуация откровенно не в пользу Москвы: на фронте успехов нет, НПЗ и склады пылают, россияне уже не хотят умирать на войне, скрытая мобилизация срывается. Вероятно, в Кремле ищут варианты прекращения войны.



