США та Україна почали спільну операцію, щоб усадити Путіна за стіл переговорів: про що йдеться

Дональд Трамп ще тільки підігнав найбільший у світі авіаносець до берегів Венесуели, а Україна вже рознесла найбільший і найважливіший російський нафтоналивний термінал на Чорному морі. Про це розповідає політичний аналітик, блогер Олексій Панич.

Вибухи у порту Новоросійська. Фото: з відкритих джерел

"І це додатковий "стимул" від нас для Трампа, оскільки подальша робота по російських терміналах без усунення Мадуро, зміни венесуельського уряду і зняття прокляття санкцій з венесуельської нафти загрожує стрибком світових цін на нафту, а це абсолютно непотрібно Трампу у світлі найближчих виборів у Конгрес. В США і без того ціни летять вгору", – зазначив оглядач.

Він додає, з іншого боку, саме удари по терміналах є найефективнішим засобом і найбільшим шансом завдати економіці Росії такої шкоди, щоб зрештою посадити Путіна – принаймні на це сподівається Трамп – за стіл серйозних перемовин.

"Однак економіка Заходу, насамперед США, не має від цього постраждати, і це додатково ускладнює задачу. Тому, якщо ви думаєте, що USS Gerald R. Ford біля Венесуели й удар "Довгими Нептунами" по Новоросійську ніяк не пов'язані між собою, подумайте ще раз. Ба більше: зв'язок тут насправді двосторонній", – констатував Олексій Панич.

Читайте також на порталі "Коментарі" — другий за величиною центр експорту нафти у Росії – порт "Новоросійськ" – вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у СБУ.

Зазначається, у ніч на 14 листопада спецназівці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".



