США та Україна почали спільну операцію, щоб усадити Путіна за стіл переговорів: про що йдеться

Дональд Трамп ще тільки підігнав найбільший у світі авіаносець до берегів Венесуели, а Україна вже рознесла найбільший і найважливіший російський нафтоналивний термінал на Чорному морі. Про це розповідає політичний аналітик, блогер Олексій Панич.
Вибухи у порту Новоросійська. Фото: з відкритих джерел
Він додає, з іншого боку, саме удари по терміналах є найефективнішим засобом і найбільшим шансом завдати економіці Росії такої шкоди, щоб зрештою посадити Путіна – принаймні на це сподівається Трамп – за стіл серйозних перемовин.
Читайте також на порталі "Коментарі" — другий за величиною центр експорту нафти у Росії – порт "Новоросійськ" – вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у СБУ.
Зазначається, у ніч на 14 листопада спецназівці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".