США и Украина начали совместную операцию, чтобы усадить Путина за стол переговоров: о чем идет речь

Дональд Трамп еще только подогнал самый большой в мире авианосец к берегам Венесуэлы, а Украина уже разнесла самый большой и самый важный российский нефтеналивной терминал на Черном море. Об этом рассказывает политический аналитик, блоггер Алексей Паныч.

Взрывы в порту Новороссийска. Фото: из открытых источников

"И это дополнительный "стимул" от нас для Трампа, поскольку дальнейшая работа по российским терминалам без устранения Мадуро, смены венесуэльского правительства и снятия проклятия санкций с венесуэльской нефти грозит скачком мировых цен на нефть, а это совершенно не нужно Трампу в свете ближайших выборов в Конгрессе. В США и так цены летят вверх", – отметил обозреватель.

Он добавляет, с другой стороны, именно удары по терминалам являются самым эффективным средством и наибольшим шансом нанести экономике России такой вред, чтобы в конце концов посадить Путина – по крайней мере, на это надеется Трамп – за стол серьезных переговоров.

"Однако экономика Запада, прежде всего, США не должна от этого пострадать, и это дополнительно усложняет задачу. Поэтому, если вы думаете, что USS Gerald R. Ford у Венесуэлы и удар "Длинными Нептунами" по Новороссийску никак не связаны между собой, подумайте еще раз. Более того: связь здесь действительно двусторонняя", – констатировал Алексей Паныч.

Читайте на портале "Комментарии" — второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.

Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск".



