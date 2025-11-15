США и Украина начали совместную операцию, чтобы усадить Путина за стол переговоров: о чем идет речь

Рубрики
Кравцев Сергей
Дональд Трамп еще только подогнал самый большой в мире авианосец к берегам Венесуэлы, а Украина уже разнесла самый большой и самый важный российский нефтеналивной терминал на Черном море. Об этом рассказывает политический аналитик, блоггер Алексей Паныч.
Взрывы в порту Новороссийска. Фото: из открытых источников
Он добавляет, с другой стороны, именно удары по терминалам являются самым эффективным средством и наибольшим шансом нанести экономике России такой вред, чтобы в конце концов посадить Путина – по крайней мере, на это надеется Трамп – за стол серьезных переговоров.
Читайте на портале "Комментарии" — второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.
Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск".