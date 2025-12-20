США пропонують змінити формат переговорів: Зеленський розкрив деталі

Щоб пришвидшити переговори та зробити їх результативнішими офіційний Вашингтон планує окремі зустрічі з Москвою. Також американці запропонували формат переговорів за участі України, США, Росії й, імовірно, Європи. Як інформує портал "Коментарі", про це на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві розповів президент України Володимир Зеленський.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Подальші кроки залежать від результатів вже проведених контактів між Україною та США", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що рішення, ухвалені цього тижня в Європі, вже впливають і на мирні переговори. Йдеться про 90 млрд євро допомоги Україні, пов’язаної із замороженими російськими активами. Це безпрецедентний крок, який посилює позиції України на переговорах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україні вдалося пом'якшити низку спірних положень у мирному плані США в ході переговорів, проте між Києвом та Москвою, як і раніше, залишаються п'ять ключових розбіжностей, які перешкоджають досягненню домовленостей. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Автори публікації зазначають, йдеться про питання територій, членство України в НАТО, чисельність збройних сил, статус Запорізької АЕС та мовно-культурну політику. Найбільш гострим залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення українських військ із частини Донецької області. У Києві наголошують, що не мають ні морального, ні юридичного права йти на такі поступки. При цьому, за даними видання, США чинять тиск на українську сторону, наполягаючи на компромісах задля прискорення завершення війни. Експерти попереджають: будь-які рішення, що суперечать Конституції, можуть спричинити протести та внутрішню дестабілізацію.