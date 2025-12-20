США предлагают изменить формат переговоров: Зеленский раскрыл детали

Чтобы ускорить переговоры и сделать их результативнее, официальный Вашингтон планирует отдельные встречи с Москвой. Также американцы предложили формат переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, Европы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на совместном брифинге с премьер-министром Португалии в Киеве рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Дальнейшие шаги зависят от результатов уже проведенных контактов между Украиной и США", – отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что решения, принятые на этой неделе в Европе, уже влияют и на мирные переговоры. Речь идет о 90 млрд евро помощи Украине, связанной с замороженными российскими активами. Это беспрецедентный шаг, усиливающий позиции Украины на переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украине удалось смягчить ряд спорных положений в мирном плане США в ходе переговоров, однако между Киевом и Москвой по-прежнему остаются пять ключевых разногласий, препятствующих достижению договоренностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Авторы публикации отмечают, речь идет о вопросах территорий, членстве Украины в НАТО, численности вооруженных сил, статусе Запорожской АЭС и языково-культурной политике. Наиболее острым остается территориальный вопрос. Россия требует вывода украинских войск из части Донецкой области. В Киеве отмечают, что не имеют ни морального, ни юридического права идти на такие уступки. При этом, по данным издания, США оказывают давление на украинскую сторону, настаивая на компромиссах для ускорения завершения войны. Эксперты предупреждают: любые решения, противоречащие Конституции, могут повлечь за собой протесты и внутреннюю дестабилизацию.