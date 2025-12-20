На Заході назвали п'ять ключових перешкод: чому миру між Росією та Україною не буде

Україні вдалося пом'якшити низку спірних положень у мирному плані США в ході переговорів, проте між Києвом та Москвою, як і раніше, залишаються п'ять ключових розбіжностей, які перешкоджають досягненню домовленостей. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, йдеться про питання територій, членство України в НАТО, чисельність збройних сил, статус Запорізької АЕС та мовно-культурну політику.

Найбільш гострим залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення українських військ із частини Донецької області. У Києві наголошують, що не мають ні морального, ні юридичного права йти на такі поступки. При цьому, за даними видання, США чинять тиск на українську сторону, наполягаючи на компромісах задля прискорення завершення війни. Експерти попереджають: будь-які рішення, що суперечать Конституції, можуть спричинити протести та внутрішню дестабілізацію.

Не менш важливим залишається питання НАТО. Незважаючи на те, що Вашингтон не розглядає вступ України до Альянсу у найближчій перспективі, президент Володимир Зеленський відмовляється відмовлятися від стратегічного курсу на членство. Для зміни цього положення знадобилася б конституційна більшість у парламенті.

Окремі суперечки викликає чисельність української армії. Спочатку США пропонували обмежити її 600 тисяч військовослужбовців, пізніше цифру було збільшено до 800 тисяч. У Києві наполягають, що рішення у сфері оборони є питанням суверенітету.

Також Росія домагається повернення російськомовних ЗМІ та освіти, тоді як Україна вважає це спробою відновити інструменти впливу та дестабілізації. Ще одним каменем спотикання залишається Запорізька АЕС: Київ відкидає ідеї розділеного контролю та вказує на відсутність чітких гарантій безпеки та відновлення станції.

