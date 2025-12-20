На Западе назвали пять ключевых препятствий: почему мира между Россией и Украиной не будет

Украине удалось смягчить ряд спорных положений в мирном плане США в ходе переговоров, однако между Киевом и Москвой по-прежнему остаются пять ключевых разногласий, которые препятствуют достижению договоренностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, речь идет о вопросах территорий, членства Украины в НАТО, численности вооруженных сил, статуса Запорожской АЭС и языково-культурной политики.

Наиболее острым остается территориальный вопрос. Россия требует вывода украинских войск с части Донецкой области. В Киеве подчеркивают, что не имеют ни морального, ни юридического права идти на такие уступки. При этом, по данным издания, США оказывают давление на украинскую сторону, настаивая на компромиссах ради ускорения завершения войны. Эксперты предупреждают: любые решения, противоречащие Конституции, могут вызвать протесты и внутреннюю дестабилизацию.

Не менее принципиальным остается вопрос НАТО. Несмотря на то, что Вашингтон не рассматривает вступление Украины в Альянс в ближайшей перспективе, президент Владимир Зеленский отказывается отказываться от стратегического курса на членство. Для изменения этого положения потребовалось бы конституционное большинство в парламенте.

Отдельные споры вызывает численность украинской армии. Изначально США предлагали ограничить ее 600 тысячами военнослужащих, позже цифра была увеличена до 800 тысяч. В Киеве настаивают, что решения в сфере обороны являются вопросом суверенитета.

Также Россия добивается возвращения русскоязычных СМИ и образования, тогда как Украина считает это попыткой восстановить инструменты влияния и дестабилизации. Еще одним камнем преткновения остается Запорожская АЭС: Киев отвергает идеи разделенного контроля и указывает на отсутствие четких гарантий безопасности и восстановления станции.

