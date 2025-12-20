Европу все больше охватывает страх: действительно ли возможно нападение РФ на страны НАТО

Несмотря на активные дипломатические усилия по возможному мирному урегулированию войны между Украиной и Россией, в Европе растет тревога из-за перспектив прямого столкновения Москвы со странами НАТО. В Альянсе все чаще предполагают, что конфронтация с РФ в будущем может оказаться неизбежной. Об этом пишет директор Евразийской программы по нераспространению Центра имени Джеймса Мартина Ханна Нотте в колонке для Financial Times.

Россия и ЕС. Фото: из открытых источников

По ее мнению, вне зависимости от того, чем завершится война в Украине, Европа в ближайшие годы будет иметь дело с реваншистской и глубоко милитаризованной Россией. Кремль, по словам эксперта, открыто демонстрирует намерение пересмотреть границы НАТО и изменить всю систему европейской безопасности. В то же время Владимир Путин все чаще заявляет, что Россия готова к войне, если ее, по его мнению, спровоцирует Запад.

Нотте также обращает внимание на риски, связанные с новой стратегией национальной безопасности США, делающей ставку на "патриотические европейские силы", часть из которых лояльно относится к Москве. Это, по ее мнению, может привести к стратегической изоляции Европы в противостоянии с агрессивной Россией. Дополнительным вызовом остается и относительная апатия европейского общества к гибридным действиям РФ.

Автор напоминает о затяжных дискуссиях и промедлениях с решениями по увеличению оборонных расходов в европейских государствах на протяжении последних лет. Она предостерегает: без решительных шагов Европа может оказаться не готова к потенциальным угрозам.

Нотте предостерегает и от крайностей – чрезмерные заявления о неизбежности войны могут лишь повысить риск эскалации. Она отмечает важность взвешенного анализа и осторожной риторики, ведь противостояние с Россией будет оставаться долгосрочным фактором европейской безопасности и требует не только силы, но и продуманных действий.

