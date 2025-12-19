Путін все-таки наважився: в США розповіли на який крок пішла Росія, готуючись до війни з НАТО

Росія посилює атаки проти Європи й вже перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін.

Американські аналітики зазначають, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи.

За словами експертів, Москва перейшла у "нульову фазу" — фазу створення інформаційних та психологічних умов — для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому.

"Подія 17 грудня стала першим випадком, зафіксованим ISW, коли російські військові у формі перетнули територію країни НАТО з початку російських зусиль у межах "нульової фази" у вересні 2025 року", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики нагадують, що 17 грудня під час церемонії нагородження російських військових Путін заявив про намір "досягти всіх поставлених цілей" і стверджував, нібито РФ захопила "стратегічно важливі населені пункти", що відкриває шлях для подальших наступів.

У ISW зазначають, що подібні заяви вкотре підтверджують: Путін не готовий погоджуватися на мирну угоду, яка ґрунтувалася б на запропонованому США 28-пунктному плані.

