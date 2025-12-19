logo_ukra

Путін все-таки наважився: в США розповіли на який крок пішла Росія, готуючись до війни з НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін все-таки наважився: в США розповіли на який крок пішла Росія, готуючись до війни з НАТО

В ISW говорять, що Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої ​​війни з НАТО

19 грудня 2025, 09:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія посилює атаки проти Європи й вже перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Путін все-таки наважився: в США розповіли на який крок пішла Росія, готуючись до війни з НАТО

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи.

За словами експертів, Москва перейшла у "нульову фазу" — фазу створення інформаційних та психологічних умов — для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому.

"Подія 17 грудня стала першим випадком, зафіксованим ISW, коли російські військові у формі перетнули територію країни НАТО з початку російських зусиль у межах "нульової фази" у вересні 2025 року", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов продовжують публічно декларувати прихильність до початкових, максималістських воєнних цілей Кремля, водночас системно перебільшуючи реальні успіхи російської армії на фронті. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 17 грудня під час церемонії нагородження російських військових Путін заявив про намір "досягти всіх поставлених цілей" і стверджував, нібито РФ захопила "стратегічно важливі населені пункти", що відкриває шлях для подальших наступів. 

У ISW зазначають, що подібні заяви вкотре підтверджують: Путін не готовий погоджуватися на мирну угоду, яка ґрунтувалася б на запропонованому США 28-пунктному плані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – командувач ВМС озвучив фатальний прогноз: що чекає на НАТО у затяжній війні.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-18-2025/
