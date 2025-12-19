Путин все же решился: в США рассказали, на какой шаг пошла Россия, готовясь к войне с НАТО

Россия ужесточает атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Институту изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Россия ужесточает свои скрытые и открытые атаки против Европы.

По словам экспертов, Москва перешла в "нулевую фазу" – фазу создания информационных и психологических условий – для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

"Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках "нулевой фазы" в сентябре 2025 года", — отметили в Институте изучения войны.

российский диктатор Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжают публично декларировать приверженность начальным, максималистским военным целям Кремля, одновременно системно преувеличивая реальные успехи российской армии на фронте. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 17 декабря во время церемонии награждения российских военных Путин заявил о намерении "достичь всех поставленных целей" и утверждал, что РФ захватила "стратегически важные населенные пункты", что открывает путь для дальнейших наступлений.

В ISW отмечают, что подобные заявления еще раз подтверждают: Путин не готов соглашаться на мирное соглашение, которое основывалось бы на предложенном США 28-пунктном плане.

