Європу все більше охоплює страх: чи справді можливий напад РФ на країни НАТО

Попри активні дипломатичні зусилля щодо можливого мирного врегулювання війни між Україною та Росією, у Європі зростає тривога через перспективу прямого зіткнення Москви з країнами НАТО. В Альянсі дедалі частіше припускають, що конфронтація з РФ у майбутньому може стати неминучою. Про це пише директорка Євразійської програми з нерозповсюдження Центру імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте у колонці для Financial Times.

Росія та ЄС. Фото: з відкритих джерел

На її думку, незалежно від того, чим завершиться війна в Україні, Європа в найближчі роки матиме справу з реваншистською та глибоко мілітаризованою Росією. Кремль, за словами експертки, відкрито демонструє намір переглянути кордони НАТО та змінити всю систему європейської безпеки. Водночас Володимир Путін дедалі частіше заявляє, що Росія готова до війни, якщо її, на його думку, спровокує Захід.

Нотте також звертає увагу на ризики, пов’язані з новою стратегією національної безпеки США, яка робить ставку на "патріотичні європейські сили", частина з яких лояльно ставиться до Москви. Це, на її переконання, може призвести до стратегічної ізоляції Європи у протистоянні з агресивною Росією. Додатковим викликом залишається й відносна апатія європейського суспільства до гібридних дій РФ.

Авторка нагадує про затяжні дискусії та зволікання з рішеннями щодо збільшення оборонних витрат у європейських державах упродовж останніх років. Вона застерігає: без рішучих кроків Європа може виявитися неготовою до потенційних загроз.

Водночас Нотте застерігає і від крайнощів – надмірні заяви про неминучість війни можуть лише підвищити ризик ескалації. Вона наголошує на важливості зваженого аналізу та обережної риторики, адже протистояння з Росією залишатиметься довгостроковим фактором європейської безпеки і потребує не лише сили, а й продуманих дій.

