США прийняли сценарій Кремля щодо України: про що йдеться

Сполучені Штати, ймовірно, погодилися з вимогою Москви про те, щоб Україна спочатку поступилася територією, а вже потім отримала формальні гарантії безпеки від Заходу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, західні джерела вказують: Вашингтон не має наміру фіналізувати угоду про безпеку з Києвом до укладання мирного договору між Україною та Росією. Більше того, США нібито підштовхують українську сторону до поступок задля досягнення домовленостей до літа 2026 року.

У ISW зазначають, що Кремль намагається переконати адміністрацію Дональда Трампа в тому, що ключовим невирішеним питанням залишаються лише території — частина Донецької області, що насамперед залишилася, і райони на півдні України. Москва прагне представити Київ як бік, який нібито блокує світ, відмовляючись віддавати стратегічно важливі землі, які не захоплені силою.

Водночас Україна раніше допускала можливість виведення військ із частини Донецької області, що залишилася, але без визнання російського контролю – за умови отримання реальних західних гарантій безпеки. Проте Росія відкидає будь-які зобов'язання, пов'язані з розміщенням західних військових чи механізмами моніторингу припинення вогню.

Аналітики наголошують: Кремль свідомо акцентує увагу на територіальному питанні, відволікаючи від своєї відмови надати Україні гарантії, які б зробили світ стійким. У запропонованій послідовності Київ ризикує поступитися критично важливими територіями без чітких гарантій захисту від нової агресії – навіть якщо формально погодиться на вимоги Москви.

