logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США приняли сценарий Кремля по Украине: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

США приняли сценарий Кремля по Украине: о чем идет речь

ISW предупреждает: предложенная последовательность соглашений грозит Украине уступками без реальной защиты от новой агрессии

14 февраля 2026, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты, вероятно, согласились с требованием Москвы о том, чтобы Украина сначала уступила территории, а уже потом получила формальные гарантии безопасности от Запада. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

США приняли сценарий Кремля по Украине: о чем идет речь

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, западные источники указывают: Вашингтон не намерен финализировать соглашение о безопасности с Киевом до заключения мирного договора между Украиной и Россией. Более того, США якобы подталкивают украинскую сторону к уступкам ради достижения договоренностей к лету 2026 года.

В ISW отмечают, что Кремль пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что ключевым нерешенным вопросом остаются лишь территории – прежде всего оставшаяся часть Донецкой области и районы на юге Украины. Москва стремится представить Киев как сторону, которая якобы блокирует мир, отказываясь отдавать стратегически важные земли, не захваченные силой.

В то же время Украина ранее допускала возможность вывода войск из оставшейся части Донецкой области, но без признания российского контроля – при условии получения реальных западных гарантий безопасности. Однако Россия отвергает любые обязательства, связанные с размещением западных военных или механизмами мониторинга прекращения огня.

Аналитики подчеркивают: Кремль сознательно акцентирует внимание на территориальном вопросе, отвлекая от своего отказа предоставить Украине гарантии, которые сделали бы мир устойчивым. В предложенной последовательности Киев рискует уступить критически важные территории без четких гарантий защиты от новой агрессии – даже, если формально согласится на требования Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит новый дедлайн окончания войны от Трампа: как быть Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-13-2026/
Теги:

Новости

Все новости