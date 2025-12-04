США поділили мирний план на чотири "пакети": деталі

США розділили свій оновлений "мирний план" щодо завершення війни в Україні на чотири окремі пакети, які паралельно обговорюють із Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Перший пакет стосується питань українського суверенітету – зокрема, можливих обмежень щодо чисельності ЗСУ та дальності українських ракет. Інші блоки пропозицій охоплюють потенційні територіальні поступки, перспективи економічної співпраці між США та РФ після завершення війни, а також ширші питання європейської безпеки.

За інформацією видання, початковий варіант "плану" включав 28 пунктів, значна частина яких виявилася неприйнятною для Києва та європейських партнерів. Тож документ довелося переробляти. Однак після цього невдоволення висловила вже російська сторона. Реакція Володимира Путіна, як зазначають американські посадовці, не стала несподіванкою, адже Кремль публічно не змінює своїх воєнних цілей.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що російське керівництво готується до затяжної конфронтації.

"Путін сказав кілька тижнів тому: це може зайняти багато часу, але ми досягнемо своїх цілей… Це їхній менталітет", — заявив він.

П’ятигодинна зустріч спецпосланців Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – з Путіним у Кремлі стала вже шостою та найдовшою у межах обговорення плану. Саме після неї стало відомо про поділ пропозицій на чотири пакети.

Водночас Україна наголошує: існують принципові умови, які Київ не розглядає для компромісу. У США та Європі, за даними NYT, панує скепсис щодо шансу досягнути домовленостей, які одночасно задовольнять мінімальні вимоги двох сторін.

"Будь-яка угода буде болісною та несправедливою. Наразі ми дуже далекі від набору умов, які були б прийнятними і для України, і для Росії", — заявила військова аналітикиня Defense Priorities Дженніфер Кавана.

