Путіна переповнює ейфорія: чому зараз він переконаний, що точно переможе у війні

Кравцев Сергей
Протягом останнього місяця явно помітно, що Путін перебуває в ейфорії, співмірній з ейфорією січня-лютого 2025, коли він все поставив на літній наступ. Вершиною цієї ейфорії стало двогодинне запізнення до Віткоффа та Кушнера. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За його словами, третій кит — Китай, який не буде поки поспішати з українським питанням. Китай грає у довгу, де потрібна слабка Росія, яка не виграє в цій війні і не стане частиною гри США. З цього приводу і приїздив Ван І в Москву. Власне четвертий кит – ситуація на фронті.
Вадим Денисенко наголошує, це все створює у Путіна ілюзію того, що ще трошки і він всіх переграє і повернеться в велику геополітику. Ситуація зводиться до формули: він слабкий, але навколо нього ще більші слабаки.
