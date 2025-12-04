Путіна переповнює ейфорія: чому зараз він переконаний, що точно переможе у війні

Протягом останнього місяця явно помітно, що Путін перебуває в ейфорії, співмірній з ейфорією січня-лютого 2025, коли він все поставив на літній наступ. Вершиною цієї ейфорії стало двогодинне запізнення до Віткоффа та Кушнера. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Вважаю, що його впевненість тримається на чотирьох китах. Перший – Україна не отримає грошей від ЄС під репараційний кредит, а відтак, вже в березні у нас розпочнуться суттєві фінансові проблеми, які будуть різко посилювати управлінську та політичну кризу. Другий — ⁠Путін зрозумів: США не можуть обвалити російську економіку, а, увійшовши в діалог з Москвою, вони тільки погіршують можливості для цього обвалу", – зазначив експерт.

За його словами, третій кит — ⁠Китай, який не буде поки поспішати з українським питанням. Китай грає у довгу, де потрібна слабка Росія, яка не виграє в цій війні і не стане частиною гри США. З цього приводу і приїздив Ван І в Москву. Власне четвертий кит – ситуація на фронті.

Вадим Денисенко наголошує, це все створює у Путіна ілюзію того, що ще трошки і він всіх переграє і повернеться в велику геополітику. Ситуація зводиться до формули: він слабкий, але навколо нього ще більші слабаки.

"Головних мінусів цієї гри, як на мене два: Путін мислить дуже короткими часовими проміжками 3-6 місяців – літній наступ, зимовий наступ, якщо точніше. ⁠Він явно не враховує фактор Китаю, який ще не почав гру. Є ще третій – у Росії з середини 2027 року почнеться реальна економічна криза. Не рецесія, а криза, що б там нам не розповідали Іноземцев та Алексашенко. Але це виходить за межі часових планів Путіна. І України також", – резюмував Вадим Денисенко.

