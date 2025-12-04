Мирної угоди не буде: на Заході пояснили, чому Путін не піде на угоду

П'ятигодинні переговори спецпосланців президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним у Москві завершилися без відчутних результатів. Про це повідомляє CNN, відзначаючи, що американські представники, що вирушили додому, не домоглися прориву в спробах наблизити закінчення війни.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Помічник російського лідера Юрій Ушаков після зустрічі заявив про "27-пунктний план" і чотири додаткові документи. За оцінкою CNN, такі заяви могли бути розраховані на те, щоб викликати роздратування президента України Володимира Зеленського, який раніше згадував план із 20 пунктів і, ймовірно, очікував контролю за іншими матеріалами.

Видання наголошує, що фінальний етап переговорів відбувається "в тиші", а Зеленський має все менше причин для оптимізму. Призначений Трампом "дедлайн" на День подяки, як зазначається, перетворився на міраж, а перспективи угоди виглядають дедалі віддаленішими.

Аналітики CNN вважають, що прагнення Трампа якнайшвидше завершити війну ґрунтується на недооцінці цілей Путіна. Російський лідер, незважаючи на внутрішні кадрові та фінансові труднощі, продовжує реалізовувати стратегію тиску, перевівши промисловість на військові рейки. При цьому він не стикається з політичними ризиками, ані з електоральною вразливістю.

Ушаков підтвердив, що частина пропозицій американців Москві є прийнятною, проте інші Росія різко відкинула. CNN також повідомляє, що Зеленський нібито розглядав ідею територіальних компромісів до зустрічі у Кремлі, проте будь-які подібні обговорення трималися в секреті, щоб не обмежувати простір для майбутніх переговорів.

Незважаючи на зусилля спецпосланця Стіва Віткоффа, Путін угоду не прийняв. За даними CNN, він переконаний, що виграє війну повільно, але стабільно, на тлі падіння українських ресурсів та політичної нестабільності у Києві. Така динаміка, як зазначає видання, робить перспективу міцного світу найближчим часом практично недосяжною.

