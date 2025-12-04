Мирного соглашения не будет: на Западе объяснили, почему Путин не пойдет на сделку

Пятичасовые переговоры спецпосланников президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Москве завершились без ощутимых результатов. Об этом сообщает CNN, отмечая, что отправившиеся домой американские представители не добились прорыва в попытках приблизить окончание войны.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Помощник российского лидера Юрий Ушаков после встречи заявил о "27-пунктном плане" и четырех дополнительных документах. По оценке CNN, такие заявления могли быть рассчитаны на то, чтобы вызвать раздражение президента Украины Владимира Зеленского, который ранее упоминал план из 20 пунктов и, вероятно, ожидал контроля над остальными материалами.

Издание подчеркивает, что финальный этап переговоров проходит "в тишине", а Зеленский имеет все меньше причин для оптимизма. Назначенный Трампом "дедлайн" на День благодарения, как отмечается, превратился в мираж, а перспективы соглашения выглядят все более отдаленными.

Аналитики CNN считают, что стремление Трампа как можно скорее завершить войну основано на недооценке целей Путина. Российский лидер, несмотря на внутренние кадровые и финансовые трудности, продолжает реализовывать стратегию давления, переведя промышленность на военные рельсы. При этом он не сталкивается ни с политическими рисками, ни с электоральной уязвимостью.

Ушаков подтвердил, что часть предложений американцев Москве приемлема, однако другие Россия резко отвергла. CNN также сообщает, что Зеленский якобы рассматривал идею территориальных компромиссов до встречи в Кремле, однако любые подобные обсуждения держались в секрете, чтобы не ограничивать пространство для будущих переговоров.

Несмотря на усилия спецпосланника Стива Уиткоффа, Путин сделку не принял. По данным CNN, он убежден, что выигрывает войну медленно, но стабильно, на фоне падения украинских ресурсов и политической нестабильности в Киеве. Такая динамика, как отмечает издание, делает перспективу прочного мира в ближайшее время практически недостижимой.

