Путина переполняет эйфория: почему он убежден, что точно победит в войне

В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной с эйфорией января-февраля 2025 года, когда он все поставил на летнее наступление. Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Виткоффу и Кушнеру. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Считаю, что его уверенность держится на четырех китах. Первый – Украина не получит денег от ЕС под репарационный кредит, а значит, уже в марте у нас начнутся существенные финансовые проблемы, которые будут резко усугублять управленческий и политический кризис. Второй – ⁠Путин понял: США не могут обрушить российскую экономику, а, войдя в диалог с Москвой, они только усугубляют возможности для этого обвала", – отметил эксперт.

По его словам, третий кит — ⁠Китай, который пока не будет спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выигрывает в этой войне и не станет частью игры США. По этому поводу и приезжал Ван И в Москву. Четвертый кит – ситуация на фронте.

Вадим Денисенко отмечает, что это все создает у Путина иллюзию того, что еще немного и он всех переигрывает и вернется в большую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.

"Главных минусов этой игры, по-моему два: Путин мыслит очень короткими временными промежутками 3-6 месяцев – летнее наступление, зимнее наступление, если точнее. ⁠Он явно не учитывает фактор Китая, еще не начавшего игру. Есть еще третий – в России с середины 2027 г. начнется реальный экономический кризис. Не рецессия, а кризис, что бы нам нам не рассказывали Иноземцев и Алексашенко. Но это выходит за рамки временных планов Путина. И Украины тоже", – резюмировал Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — пятичасовые переговоры спецпосланников президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Москве завершились без ощутимых результатов. Об этом сообщает CNN, отмечая, что отправившиеся домой американские представители не добились прорыва в попытках приблизить окончание войны.



