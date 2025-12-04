Путина переполняет эйфория: почему он убежден, что точно победит в войне

Рубрики
Кравцев Сергей
В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной с эйфорией января-февраля 2025 года, когда он все поставил на летнее наступление. Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Виткоффу и Кушнеру. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, третий кит — Китай, который пока не будет спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выигрывает в этой войне и не станет частью игры США. По этому поводу и приезжал Ван И в Москву. Четвертый кит – ситуация на фронте.
Вадим Денисенко отмечает, что это все создает у Путина иллюзию того, что еще немного и он всех переигрывает и вернется в большую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.
Читайте на портале "Комментарии" — пятичасовые переговоры спецпосланников президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Москве завершились без ощутимых результатов. Об этом сообщает CNN, отмечая, что отправившиеся домой американские представители не добились прорыва в попытках приблизить окончание войны.