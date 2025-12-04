США поделили мирный план на четыре "пакета": детали

США разделили свой обновленный "мирный план" по завершению войны в Украине на четыре отдельных пакета, параллельно обсуждаемых с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

Первый пакет касается вопросов украинского суверенитета – в частности, возможных ограничений по численности ВСУ и дальности украинских ракет. Другие блоки предложений охватывают потенциальные территориальные уступки, перспективы экономического сотрудничества между США и РФ после завершения войны, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

По информации издания, первоначальный вариант плана включал 28 пунктов, значительная часть которых оказалась неприемлемой для Киева и европейских партнеров. Так что документ пришлось перерабатывать. Однако после этого недовольство выразило уже российская сторона. Реакция Владимира Путина, как отмечают американские чиновники, не стала неожиданностью, ведь Кремль публично не меняет своих военных целей.

Государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что российское руководство готовится к затяжной конфронтации.

"Путин сказал несколько недель назад: это может занять много времени, но мы достигнем своих целей… Это их менталитет", – заявил он.

Пятичасовая встреча спецпосланников Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – с Путиным в Кремле стала уже шестой и самой длинной в рамках обсуждения плана. Именно после нее стало известно о разделе предложений на четыре пакета.

В то же время, Украина отмечает: существуют принципиальные условия, которые Киев не рассматривает для компромисса. В США и Европе, по данным NYT, царит скепсис по поводу шанса достичь договоренностей, которые одновременно удовлетворят минимальные требования двух сторон.

"Любое соглашение будет болезненным и несправедливым. Пока мы очень далеки от набора условий, которые были бы приемлемы и для Украины, и для России", — заявила военная аналитика Defense Priorities Дженнифер Кавана.

