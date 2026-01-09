США почали полювання на «тіньовий флот»: як це зачепить РФ

Сполучені Штати розгорнули масштабну морську операцію з перехоплення танкерів, які намагаються вивезти венесуельську нафту в обхід санкцій. Як повідомляє The New York Times, американська влада фактично встановила морську блокаду, щоб припинити діяльність так званого "тіньового флоту".

Танкери із нафтою. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, група з 16 танкерів спробувала прорвати контроль США. Для їхнього переслідування ВМС задіяли бойові кораблі та авіацію. Один із судів уже був взятий на абордаж підрозділами спецназу для перевірки вантажу та суднових документів.

Щоб уникнути затримання, екіпажі вдаються до екстрених та нестандартних методів маскування. Зокрема, танкери прямо у відкритому морі змінюють назви та перереєструються під прапори інших держав, включаючи Росію. Так, один із судів оперативно отримав нове ім'я – Galileo, і, за даними супутникового моніторингу, аналогічні дії готують й інші учасники групи.

Ще однією поширеною тактикою стало відключення систем автоматичної ідентифікації (AIS), що дозволяє приховати реальне місцезнаходження суден та ускладнює їхнє відстеження. Більшість танкерів "тіньового флоту" вже перестали передавати сигнали.

Як зазначає NYT, підсанкційні судна розділилися на кілька груп, намагаючись розосередити сили американського флоту. Частина танкерів різко змінила курс і вирушила з Карибського басейну до центральної Атлантики, розраховуючи вийти межі зони оперативного реагування берегової охорони США.

Американська розвідка також зафіксувала спроби зближення суден для можливої перевалки нафти "борт у борт" — поширеного способу приховати походження вантажу. Танкери, які змінили прапори на російські, прагнуть увійти до нейтральних вод, де затримання може бути оскаржене в міжнародних судах.

