Стало известно, кто оказался владельцем захваченного США танкера Marinera
НОВОСТИ

Стало известно, кто оказался владельцем захваченного США танкера Marinera

По информации СМИ, существует прямая связь захваченного США танкера Marinera с аннексированным Крымом

8 января 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Увлеченный спецназом США нефтяной танкер Marinera (прежнее название – Bella 1) имеет прямой российский след, ведь принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Стало известно, кто оказался владельцем захваченного США танкера Marinera

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

Согласно данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮО, компания "Буревестмарин" была зарегистрирована в Рязани полгода назад.

Впрочем, есть подозрения, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно встретить несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", занимающейся торговлей нефтепродуктами.

В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей (49,6 млн долларов), затем выручка очень уменьшилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания получила убытки.

Согласно информации из соцсетей Бугая, в 2008 году он окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони из-за Атлантического океана. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под русским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру.




Источник: https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/08/vladeltsem-zakhvachennogo-amerikantsami-tankera-marinera-okazalsia-biznesmen-iz-anneksirovannogo-kryma-news
