Стало відомо, хто виявився власником захопленого США танкера Marinera
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, хто виявився власником захопленого США танкера Marinera

За інформацією ЗМІ, існує прямий зв'язок захопленого США танкера Marinera з анексованим Кримом

8 січня 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Захоплений спецназом США нафтовий танкер Marinera (колишня назва – Bella 1) має прямий російський слід, адже належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.

Стало відомо, хто виявився власником захопленого США танкера Marinera

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.

Втім, є підозри, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна натрапити на кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами.

У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів (49,6 млн доларів), потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду.




Джерело: https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/08/vladeltsem-zakhvachennogo-amerikantsami-tankera-marinera-okazalsia-biznesmen-iz-anneksirovannogo-kryma-news
