Стало відомо, хто виявився власником захопленого США танкера Marinera

Захоплений спецназом США нафтовий танкер Marinera (колишня назва – Bella 1) має прямий російський слід, адже належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.

Втім, є підозри, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна натрапити на кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами.

У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів (49,6 млн доларів), потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду.



