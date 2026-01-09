logo

США начали охоту на «теневой флот»: как это зацепит РФ
США начали охоту на «теневой флот»: как это зацепит РФ

Танкеры меняют имена, флаги и исчезают с радаров, пытаясь прорваться сквозь санкционную блокаду

9 января 2026, 16:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты развернули масштабную морскую операцию по перехвату танкеров, которые пытаются вывезти венесуэльскую нефть в обход санкций. Как сообщает The New York Times, американские власти фактически установили морскую блокаду, чтобы пресечь деятельность так называемого "теневого флота".

США начали охоту на «теневой флот»: как это зацепит РФ

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По данным издания, группа из 16 танкеров предприняла попытку прорвать контроль США. Для их преследования ВМС задействовали боевые корабли и авиацию. Одно из судов уже было взято на абордаж подразделениями спецназа для проверки груза и судовых документов.

Чтобы избежать задержания, экипажи прибегают к экстренным и нестандартным методам маскировки. В частности, танкеры прямо в открытом море меняют названия и перерегистрируются под флаги других государств, включая Россию. Так, одно из судов оперативно получило новое имя – Galileo, и, по данным спутникового мониторинга, аналогичные действия готовят и другие участники группы.

Еще одной распространенной тактикой стало отключение систем автоматической идентификации (AIS), что позволяет скрыть реальное местоположение судов и затрудняет их отслеживание. Большинство танкеров "теневого флота" уже перестали передавать сигналы.

Как отмечает NYT, подсанкционные суда разделились на несколько групп, пытаясь рассредоточить силы американского флота. Часть танкеров резко изменила курс и направилась из Карибского бассейна в центральную Атлантику, рассчитывая выйти за пределы зоны оперативного реагирования береговой охраны США.

Американская разведка также зафиксировала попытки сближения судов для возможной перевалки нефти "борт в борт" — распространенного способа скрыть происхождение груза. Танкерa, сменившие флаги на российские, стремятся войти в нейтральные воды, где задержание может быть оспорено в международных судах.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, кто оказался владельцем захваченного США танкера Marinera.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/08/world/americas/navy-chasing-tankers-venezuela.html
