США передали Росії нові умови миру: чи посилить Трамп тиск на Росію

Поступово США повертаються до теми припинення війни в Україні. Принаймні у Вашингтоні про це знову починають говорити. Зокрема, про це й йшлося на зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим. Чи справді США передали Росії нові умови миру? Яка вірогідність, що Трамп посилить тиск на Росію задля перемоги на виборах у США? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

На зустрічі з Лавровим Рубіо попередньо оформив зміни до мирної програми

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зазначив в ефірі каналу "Київ24", що США могли передати Росії оновлені умови мирного процесу, вимагаючи реальних кроків замість порожніх обіцянок. Вашингтон більше не дозволить Кремлю маніпулювати ситуацією та готує новий етап переговорів на найвищому рівні.

Олег Постернак зазначив, що протягом останніх півтора року Росія намагалася використати Сполучені Штати для тиску на Україну. За його словами, зараз американська сторона відкрито говорить про це.

"Скоріше за все, на зустрічі з Лавровим Рубіо попередньо оформив зміни до мирної програми, які, по-перше, відповідали б, як любить говорити Лавров, географії війни, по-друге, чітко би фіксували той напрямок думки, що американці ситі по горло вже водінням за ніс за півтора року щодо миру. І третє – вимагали би від Росії певних конкретних дій на підтвердження шляху до миру", — пояснив політтехнолог.

Експерт також звернув увагу, що зустрічі міністрів закордонних справ або державних секретарів, які тривають недовго, зазвичай проводять для підготовки контактів між главами держав.

"Тому я думаю, що в найближчий час буде контакт з боку Путіна і Трапа, і там уже піде деталізація. Тим паче, що президент Зеленський буде знаходитися в США в найближчий час і окремо буде мати зустріч з членами", — додав Постернак.

Важливо продовжувати економічний тиск на РФ

Експерт із публічної політики Ілля Котов зазначив, що закінчення війни в Україні може стати для президента США Дональда Трампа ключовим політичним досягненням напередодні важливих осінніх виборів до американського Конгресу. Саме цей фактор спонукає Білий дім до пошуку механізмів посилення тиску на Російську Федерацію.

За його словами, усвідомлюючи ризики, Москва наразі активно намагається схилити Вашингтон до відновлення переговорного процесу. Проте головна мета Кремля – зробити це без реального зовнішнього тиску та домогтися відтермінування нових болісних санкцій проти російського нафтового сектору.

Окрім цього, Ілля Котов оцінив ризики нової хвилі мобілізації в державі-агресорці, назвавши ймовірність її проведення як "50 на 50".

"Кремль технічно здатний набрати нову кількість людей, однак їхнє якісне забезпечення вимагатиме колосальних фінансових витрат. Саме тому головним інструментом стримання і впливу на РФ має залишатися системний економічний тиск", — резюмував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лавров звинуватив США у провалі переговорів щодо України.



