США передали России новые условия мира: усилит ли Трамп давление на Россию

Со временем США возвращаются к теме прекращения войны в Украине. По крайней мере, в Вашингтоне об этом снова начинают говорить. В частности, об этом и шла речь на встрече Марко Рубио с Сергеем Лавровым. Действительно ли США передали России новые условия мира? Какова вероятность того, что Трамп усилит давление на Россию ради победы на выборах в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На встрече с Лавровым Рубио предварительно оформил изменения в мирную программу

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил в эфире канала Киев24, что США могли передать России обновленные условия мирного процесса, требуя реальных шагов вместо пустых обещаний. Вашингтон больше не позволит Кремлю манипулировать ситуацией и готовит новый этап переговоров на самом высоком уровне.

Олег Постернак отметил, что последние полтора года Россия пыталась использовать Соединенные Штаты для давления на Украину. По его словам, сейчас американская сторона открыто говорит об этом.

"Скорее всего, на встрече с Лавровым Рубио предварительно оформил изменения в мирную программу, которые, во-первых, отвечали бы, как любит говорить Лавров, географии войны, во-вторых, четко фиксировали бы то направление мнения, что американцы сыты по горло уже вождением за нос за полтора года по отношению к миру. И третье – требовали бы от России определенных конкретных действий для подтверждения пути к миру", — пояснил политтехнолог.

Эксперт также обратил внимание, что продолжающиеся недолго встречи министров иностранных дел или государственных секретарей обычно проводят для подготовки контактов между главами государств.

"Поэтому, я думаю, что в ближайшее время будет контакт со стороны Путина и Трапа, и там уже пойдет детализация. Тем более, что президент Зеленский будет находиться в США в ближайшее время и отдельно будет встречаться с членами", — добавил Постернак.

Важно продолжать экономическое давление на РФ

Эксперт по публичной политике Илья Котов отметил, что окончание войны в Украине может стать для президента США Дональда Трампа ключевым политическим достижением в преддверии важных осенних выборов в американский Конгресс. Именно этот фактор побуждает Белый дом к поиску механизмов усиления давления на Российскую Федерацию.

По его словам, осознавая риски, Москва сейчас активно пытается склонить Вашингтон к возобновлению переговорного процесса. Однако главная цель Кремля – сделать это без реального внешнего давления и добиться отсрочки новых болезненных санкций против российского нефтяного сектора.

Кроме того, Илья Котов оценил риски новой волны мобилизации в государстве-агрессоре, назвав вероятность ее проведения как "50 на 50".

"Кремль технически способен набрать новое количество людей, однако их качественное обеспечение потребует колоссальных финансовых затрат. Именно поэтому главным инструментом сдерживания и влияния на РФ должно оставаться системное экономическое давление", – резюмировал аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Лавров обвинил США в провале переговоров по Украине.



