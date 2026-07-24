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"Пацан сказав – пацан зробив": Лавров звинуватив США у провалі переговорів щодо України

Глава МЗС РФ заявив, що Москва погодилася на запропоновані Вашингтоном компроміси, але Білий дім нібито не зміг забезпечити їх реалізацію

24 липня 2026, 12:39
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Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відповідальність за зрив так званих "анкориджських домовленостей" між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним нібито лежить на американській стороні. Таку заяву він зробив після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнуті під час переговорів в Анкориджі домовленості не дали очікуваного результату.

"Пацан сказав – пацан зробив": Лавров звинуватив США у провалі переговорів щодо України

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи слова Рубіо, Лавров запропонував спочатку визначити, "хто саме зазнав невдачі". За його версією, Москва отримала від США пакет пропозицій, які, за словами російського міністра, були попередньо схвалені Дональдом Трампом. Після їх розгляду Росія нібито погодилася на компромісні умови.

Лавров стверджує, що саме американська сторона запевняла Кремль у тому, що президент України Володимир Зеленський підтримає запропонований формат врегулювання. Однак, за словами очільника МЗС РФ, цього не сталося.

Російський міністр також заявив, що відмова від запропонованих рішень, на його думку, пов'язана із продовженням військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Водночас Лавров повторив традиційну позицію Кремля про нібито готовність Росії до "політико-дипломатичного врегулювання" війни. Завершуючи свою заяву, він використав розмовний вислів "пацан сказав – пацан зробив", стверджуючи, що Росія виконала взяті на себе зобов'язання.

Варто зазначити, що наведені Лавровим оцінки є офіційною позицією російської сторони. Україна та її західні партнери неодноразово наголошували, що саме Росія продовжує збройну агресію та не демонструє готовності до припинення війни на умовах, які відповідають міжнародному праву.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лавров висунув США нову вимогу: із чим Москва пов'язала припинення війни в Україні,




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