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Лавров висунув США нову вимогу: із чим Москва пов'язала припинення війни в Україні

Під час зустрічі з Марко Рубіо глава МЗС Росії знову заявив про готовність до діалогу, але зажадав зупинити постачання західної зброї до Києва

23 липня 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час переговорів з державним секретарем США Марко Рубіо заявив про готовність Москви продовжити політико-дипломатичне врегулювання війни проти України. Водночас російська сторона знову вимагала припинити постачання західного озброєння Києву.

Лавров висунув США нову вимогу: із чим Москва пов'язала припинення війни в Україні

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Про підсумки зустрічі, що відбулася 23 липня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Росії. У відомстві заявили, що сторони обговорили широке коло питань, що стосуються як двосторонніх відносин, так і міжнародного порядку денного.

За версією Москви, Лавров ознайомив американського колегу з тим, що російська сторона називає "реальним станом справ" у війні, а також наголосив, що подальша військова допомога Україні, на думку Кремля, є неприпустимою.

Крім того, глава російського зовнішньополітичного відомства підтвердив прихильність до пропозицій, які, як стверджує Москва, обговорювалися під час зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі. Російська сторона продовжує наполягати, що саме ці ініціативи мають стати основою подальшого переговорного процесу.

Окрім української тематики, Лавров та Рубіо обговорили стан дипломатичних відносин між двома країнами. Зокрема, йшлося про можливу нормалізацію умов роботи дипломатичних представництв Росії та США.

За інформацією російського МЗС, за підсумками переговорів сторони домовилися зберегти контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема, у рамках взаємодії на майданчиках міжнародних організацій. Офіційних заяв американської сторони щодо змісту зустрічі на момент публікації не було.

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Джерело: https://mid.ru/
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