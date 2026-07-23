Лавров выдвинул США новое требование: с чем Москва связала прекращение войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с государственным секретарем США Марко Рубио заявил о готовности Москвы продолжить политико-дипломатическое урегулирование войны против Украины. Вместе с тем российская сторона вновь потребовала прекратить поставки западного вооружения Киеву.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Об итогах встречи, состоявшейся 23 июля, сообщили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве заявили, что стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

По версии Москвы, Лавров ознакомил американского коллегу с тем, что российская сторона называет "реальным положением дел" в войне, а также подчеркнул, что дальнейшая военная помощь Украине, по мнению Кремля, является недопустимой.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность предложениям, которые, как утверждает Москва, обсуждались во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Российская сторона продолжает настаивать, что именно эти инициативы должны стать основой для дальнейшего переговорного процесса.

Помимо украинской тематики, Лавров и Рубио обсудили состояние дипломатических отношений между двумя странами. В частности, речь шла о возможной нормализации условий работы дипломатических представительств России и США.

По информации российского МИД, по итогам переговоров стороны договорились сохранить контакты между внешнеполитическими ведомствами, в том числе в рамках взаимодействия на площадках международных организаций. Официальных заявлений американской стороны о содержании встречи на момент публикации не последовало.

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