Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответственность за срыв так называемых анкориджских договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным якобы лежит на американской стороне. Такое заявление он сделал после того, как государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достигнутые в ходе переговоров в Анкоридже договоренности не принесли ожидаемого результата.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Комментируя слова Рубио, Лавров предложил сначала определить, "кто именно потерпел неудачу". По его версии, Москва получила от США пакет предложений, которые, по словам российского министра, были предварительно одобрены Дональдом Трампом. После их рассмотрения Россия вроде бы согласилась на компромиссные условия.

Лавров утверждает, что именно американская сторона уверяла Кремль, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит предложенный формат урегулирования. Однако, по словам главы МИД РФ, этого не произошло.

Российский министр также заявил, что отказ от предложенных решений, по его мнению, связан с продлением военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

В то же время Лавров повторил традиционную позицию Кремля о якобы готовности России к "политико-дипломатическому урегулированию" войны. Завершая свое заявление, он использовал разговорное выражение "пацан сказал – пацан сделал", утверждая, что Россия выполнила взятые на себя обязательства.

Следует отметить, что приведенные Лавровым оценки являются официальной позицией российской стороны. Украина и ее западные партнеры неоднократно отмечали, что именно Россия продолжает вооруженную агрессию и не демонстрирует готовность к прекращению войны на условиях, соответствующих международному праву.

Также издание "Комментарии" сообщало – Лавров выдвинул США новое требование: с чем Москва связала прекращение войны в Украине,



