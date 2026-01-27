США можуть вийти з переговорів: поставили конкретний дедлайн для досягнення миру

Сполучені Штати Америки встановили дедлайн для переговорного процесу щодо війни в Україні – до 15 травня. У разі відсутності домовленостей Вашингтон може повністю вийти з переговорів і дистанціюватися від теми врегулювання конфлікту. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела.

За його словами, у США дедалі більше зростає занепокоєння затягуванням переговорів та відсутністю відчутного прогресу. Саме тому американська сторона, як стверджує нардеп, окреслила чіткі часові рамки для досягнення домовленостей.

Ключовою причиною такого підходу, за інформацією Гончаренка, є внутрішньополітична ситуація у США. Вже у листопаді в країні відбудуться президентські вибори, і невирішений міжнародний конфлікт може стати серйозним фактором тиску на чинну владу.

"Якщо підійти до цих виборів з невирішеним конфліктом, республіканці стануть легкою мішенню для демократів", — зазначив народний депутат.

Політик підкреслив, що саме виборчий фактор змушує Вашингтон прагнути або швидкого результату, або ж мінімізувати свою участь у процесі, щоб уникнути політичних ризиків усередині країни.

Заява Гончаренка з’явилася на тлі активних дискусій щодо подальшої ролі США у врегулюванні війни та можливих сценаріїв розвитку подій у разі зміни пріоритетів американської зовнішньої політики. Водночас офіційних підтверджень такої позиції з боку Білого дому наразі не надходило.

