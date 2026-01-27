logo

Война с Россией США могут выйти из переговоров: поставили конкретный дедлайн для достижения мира
США могут выйти из переговоров: поставили конкретный дедлайн для достижения мира

В Вашингтоне якобы установили дедлайн до 15 мая из-за рисков перед президентскими выборами

27 января 2026, 12:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты Америки установили дедлайн для переговорного процесса по войне в Украине – до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей, Вашингтон может полностью выйти из переговоров и дистанцироваться от темы урегулирования конфликта. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

США могут выйти из переговоров: поставили конкретный дедлайн для достижения мира

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, в США все больше растет обеспокоенность затягиванием переговоров и отсутствием ощутимого прогресса. Именно поэтому американская сторона, как утверждает нардеп, выделила четкие временные рамки для достижения договоренностей.

Ключевой причиной такого подхода, по информации Гончаренко, внутриполитическая ситуация в США. Уже в ноябре в стране пройдут президентские выборы, и нерешенный международный конфликт может стать серьезным фактором давления на действующую власть.

"Если подойти к этим выборам с неразрешенным конфликтом, республиканцы станут легкой мишенью для демократов", — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что именно избирательный фактор заставляет Вашингтон стремиться либо к быстрому результату, либо минимизировать свое участие в процессе, чтобы избежать политических рисков внутри страны.

Заявление Гончаренко появилось на фоне активных дискуссий по поводу дальнейшей роли США в урегулировании войны и возможных сценариев развития событий в случае изменения приоритетов американской внешней политики. В то же время, официальных подтверждений такой позиции со стороны Белого дома пока не поступало.

Читайте на портале "Комментарии" — после почти года противоречивых и во многом хаотических попыток достичь мира в Украине администрация президента США Дональда Трампа продолжает активно участвовать в переговорах по прекращению войны. Как пишет Foreign Policy, самой острой и политически взрывоопасной темой по-прежнему остаются территориальные уступки.




