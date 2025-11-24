США можуть припинити поставки зброї та передачу розвідданих: чи втримаємо ми фронт

Рубрики
Кравцев Сергей
В адміністрації США вже прямо натякнули, якщо Україна відмовиться від запропонованого США мирного плану щодо завершення війни в Україні, то З СУ, звісно, можуть продовжити боротьбу, але вже без американських розвідданих та зброї. Наскільки це критично? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Україна та США. Фото: з відкритих джерел
Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в ефірі "24 Каналу", що США справді погрожують припини надавати розвідувальні дані Україні, якщо вона не підпише "мирний план". Однак і раніше Вашингтон вже обмежував наших бійців у цій сфері.
За словами експерта, періодично США погрожують припинити надання розвідданих, зокрема це стосується історії з підписанням "мирного плану". Експерт з авіації пояснив, що навіть, коли США припиняють їх надавати, Україна все одно продовжує отримувати необхідну інформацію для того, щоб мати можливість завдавати ударів по території Росії.
Криволап зазначив, що у нас є інші засоби отримувати окремі фрагменти розвідданих. Однак все ж найбільші та найякісніші є саме у Сполучених Штатах. Навіть, якщо Вашингтон їх перестане надавати, це буде недобре, але не катастрофічно.
Військовий оглядач Іван Тимочко заявив в ефірі "24 Каналу", що Сполучені Штати навряд чи наважаться на обмеження продажу зброї Україні, якщо мирні переговори будуть зірвані.
Водночас Тимочко додав, що у моменти, коли США обмежують постачання зброї до України, Силам оборони стає "складніше". Однак, за його словами, жодні подібні перерви не призвели до глобальних проривів на фронті.
