США можуть припинити поставки зброї та передачу розвідданих: чи втримаємо ми фронт

В адміністрації США вже прямо натякнули, якщо Україна відмовиться від запропонованого США мирного плану щодо завершення війни в Україні, то З СУ, звісно, можуть продовжити боротьбу, але вже без американських розвідданих та зброї. Наскільки це критично? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

У нас є інші засоби отримувати окремі фрагменти розвідданих

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в ефірі "24 Каналу", що США справді погрожують припини надавати розвідувальні дані Україні, якщо вона не підпише "мирний план". Однак і раніше Вашингтон вже обмежував наших бійців у цій сфері.

За словами експерта, періодично США погрожують припинити надання розвідданих, зокрема це стосується історії з підписанням "мирного плану". Експерт з авіації пояснив, що навіть, коли США припиняють їх надавати, Україна все одно продовжує отримувати необхідну інформацію для того, щоб мати можливість завдавати ударів по території Росії.

"Розвіддані, які нам зараз можуть не давати американці, стосуються насамперед наведення ракет Storm Shadow / SCALP EG. Система програмування цих ракет пов'язана з розвідданими. Без них вони зможуть літати, але не з такою точністю, як з розвідданими", – наголосив він.

Криволап зазначив, що у нас є інші засоби отримувати окремі фрагменти розвідданих. Однак все ж найбільші та найякісніші є саме у Сполучених Штатах. Навіть, якщо Вашингтон їх перестане надавати, це буде недобре, але не катастрофічно.

Глобальних проривів на фронті не буде

Військовий оглядач Іван Тимочко заявив в ефірі "24 Каналу", що Сполучені Штати навряд чи наважаться на обмеження продажу зброї Україні, якщо мирні переговори будуть зірвані.

"Ці декілька спроб, які робили американці з припинення поставок зброї Україні призвело до падіння акцій американських виробників зброї до 10%. А у виробників європейських акції зросли до 50%. Чи наважиться Трамп знову наважиться конфліктувати з американськими виробниками? Може якісь короткі паузи для шантажу будуть", — сказав експерт.

Водночас Тимочко додав, що у моменти, коли США обмежують постачання зброї до України, Силам оборони стає "складніше". Однак, за його словами, жодні подібні перерви не призвели до глобальних проривів на фронті.

"Так, вони призводили до відступів. Було дуже важко. Але глобальних проривів не було. Тоді, коли ми мали значно менший ВПК, ми значно менше мали спільних договорів зі світовими виробниками. Ті ж самі поставки в Україну літаків з двох країн – Швеції та Франції свідчить про те, що в нас є надійні партнери на довгу перспективу", — підсумував експерт.

