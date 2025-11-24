США могут прекратить поставки оружия и передачу разведданных: удержим ли мы фронт

В администрации США уже прямо намекнули, если Украина откажется от предложенного США мирного плана по завершению войны в Украине, то ССУ, конечно, могут продолжить борьбу, но уже без американских разведданных и оружия. Насколько это критично? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Украина и США. Фото: из открытых источников

У нас есть другие средства получать отдельные фрагменты разведданных

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал в эфире "24 Канала", что США действительно угрожают прекращению предоставлять разведывательные данные Украине, если она не подпишет "мирный план". Однако по-прежнему Вашингтон уже ограничивал наших бойцов в этой сфере.

По словам эксперта, периодически США угрожают прекратить предоставление разведданных, в частности, это касается истории с подписанием "мирного плана". Эксперт по авиации пояснил, что даже когда США прекращают их предоставлять, Украина все равно продолжает получать необходимую информацию для того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории России.

"Разведданные, которые нам сейчас могут не давать американцы, касаются, прежде всего, наведения ракет Storm Shadow/SCALP EG. Система программирования этих ракет связана с разведданными. Без них они смогут летать, но не с такой точностью, как с разведданными", – подчеркнул он.

Криволап отметил, что у нас есть другие средства для получения отдельных фрагментов разведданных. Однако все же самые и качественные именно в Соединенных Штатах. Даже если Вашингтон их перестанет предоставлять, это будет нехорошо, но не катастрофически.

Глобальных прорывов на фронте не будет

Военный обозреватель Иван Тимочко заявил в эфире "24 Канала", что Соединенные Штаты вряд ли отважатся на ограничение продажи оружия Украине, если мирные переговоры будут сорваны.

"Эти несколько попыток, предпринимаемых американцами по прекращению поставок оружия Украине привели к падению акций американских производителей оружия до 10%. А у производителей европейских акций выросли до 50%. Решится ли Трамп снова решится конфликтовать с американскими производителями? Может, какие-то короткие паузы для шантажа будут", — сказал эксперт.

В то же время, Тимочко добавил, что в моменты, когда США ограничивают поставки оружия в Украину, Силам обороны становится "сложнее". Однако, по его словам, никакие подобные перерывы не привели к глобальным прорывам на фронте.

"Да, они приводили к отступлениям. Было очень тяжело. Но глобальных прорывов не было. Тогда, когда мы имели значительно меньший ВПК, мы гораздо меньше имели общие договоры с мировыми производителями. Те же поставки в Украину самолетов из двух стран – Швеции и Франции свидетельствуют о том, что у нас есть надежные партнеры на долгую перспективу", — подытожил эксперт.

