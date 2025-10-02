США можуть передати Україні ракети Barracuda: що це за зброя



















Як пише The Wall Street Journal, США розглядають можливість передати Україні далекобійні крилаті ракети Barracuda. Ця маловідома, але технічно сучасна система може створити нові можливості для України через поєднання відносно великої дальності, низької собівартості та можливості масового застосування.

Ракета Barracuda-500. Фото: Anduril Industries

Що таке ракета Barracuda

Barracuda (іноді згадана як Barracuda-500) — це крилата ракета нового покоління від компанії Anduril Industries, яка вперше була представлена у 2024 році. На відміну від класичних "важких" крилатих ракет, Barracuda позиціонується як відносно недорога, масово вироблювана ракета для ударних операцій великої кількості одиниць.

Ракета Barracuda-500 за відкритими даними долає понад 500 морських миль (приблизно 900 км) і несе бойову частину близько 45 кг.

"Може здатись, що бойова частина занадто мала, і це дійсно так, але цього цілком достатньо щоб завдавати ударів по цілому ряду цілей. До прикладу російсько-іранський "Шахед" зазвичай має БЧ вагою у 50 кг, і як видно цього цілком вистачає, щоб завдавати значної шкоди", — пише ресурс Defense Express.

Для наведення ймовірно використовуються GPS та інерціальні системи, однак точні технічні деталі не розголошуються.

Ракету виготовляють з дешевших матеріалів, а виробник стверджує про значне спрощення конструкції, зокрема менше деталей та інструментів у виробництві, що знижує ціну одиниці. Компанія Anduril вказувала у ролику, що ракету можна зібрати за допомогою гайкового ключа.

Завдяки легкому виробництву ракету Barracuda не лише легко масово виготовляти, але й також можна застосовувати для масованих атак, що виснажує ППО противника. Запуск ракет можливий з винищувачів F-15E, F-18, F-16 та палети Rapid Dragon.

Попри те, що ракета була представлена лише у 2024 році, виробництво вже налагодив Тайвань. Крім того, компанія Anduril Industries має не лише ракети Barracuda-500, але й менші варіанти — Barracuda-250 та Barracuda-100. Вони менші за розмірами, мають меншу бойову частину, а відповідно і вартість.

Якщо США ухвалять рішення, Barracuda може стати новим інструментом у здатності України вражати далекі та критичні цілі РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за інформацією WSJ, США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці в глиб Росії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вимагає від Трампа ракети для смертельного удару по Москві.