Зеленський вимагає від Трампа ракети для смертельного удару по Москві: відповідь здивувала

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні ракети Tomahawk під час приватної зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє The Telegraph. За його словами, наявність такої високоточної далекобійної зброї могла б змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення миру.

Фото: з відкритих джерел

Декілька джерел характеризують розмову лідерів як "надзвичайно позитивну", і після неї Зеленський заявив, що Трамп поставився до прохання прихильно. У розмові з Axios президент США нібито відповів, що "ми над цим працюватимемо".

Дипломатичні кола також повідомляють, що держсекретар США Марко Рубіо поінформував європейських партнерів, закликаючи сприймати зміну риторики Трампа "якомога позитивніше", і додав, що американський лідер "дуже злий" на Путіна через те, що він, на думку Трампа, ігнорує зусилля щодо завершення війни.

Питання постачання залишається відкритим. Tomahawk має дальність до 1 500 миль (приблизно 2 400 км) і бойову частину близько 450 кг — параметри, які перевищують можливості далеко не всіх систем, що вже були передані Києву західними партнерами. Раніше аналогічний запит від Зеленського, який входив до "Плану Перемоги", відхилила адміністрація Байдена через побоювання ескалації.

Як повідомляють джерела, Трамп нібито погодився опрацювати механізм постачання, за яким європейські уряди могли б фінансувати американські поставки зброї Україні. Експерти, зокрема Сергій Кузан із Українського центру безпеки та співпраці, вважають такий запит логічним продовженням після передачі в Україні британських Storm Shadow.

