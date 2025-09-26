Зеленский требует от Трампа ракеты для смертельного удара по Москве: ответ удивил

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты Tomahawk во время приватной встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщает The Telegraph. По его словам, наличие такого высокоточного дальнобойного оружия могло бы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров по заключению мира.

Фото: из открытых источников

Несколько источников характеризуют разговор лидеров как "чрезвычайно положительный", и после него Зеленский заявил, что Трамп отнесся к просьбе благосклонно. В разговоре с Axios президент США якобы ответил, что "мы будем над этим работать".

Дипломатические круги также сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио проинформировал европейских партнеров, призывая воспринимать смену риторики Трампа "как можно положительнее", и добавил, что американский лидер "очень злой" на Путина из-за того, что он, по мнению Трампа, игнорирует усилия по завершению войны.

Вопрос поставки остается открытым. Tomahawk имеет дальность до 1500 миль (примерно 2400 км) и боевую часть около 450 кг — параметры, превышающие возможности далеко не всех систем, уже переданные Киеву западными партнерами. Ранее аналогичный запрос от входившего в "План Победы" Зеленского отклонила администрация Байдена из-за опасений эскалации.

Как сообщают источники, Трамп якобы согласился разработать механизм поставки, по которому европейские правительства могли бы финансировать американские поставки оружия Украине. Эксперты, в частности, Сергей Кузан из Украинского центра безопасности и сотрудничества, считают такой запрос логичным продолжением после передачи в Украине британских Storm Shadow.

