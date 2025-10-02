США могут передать Украине ракеты Barracuda: что это за оружие



















Как пишет The Wall Street Journal, США рассматривают возможность передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Barracuda. Эта малоизвестная, но технически современная система может создать новые возможности для Украины через сочетание относительно большой дальности, низкой себестоимости и массового применения.

Ракета Barracuda-500. Фото: Anduril Industries

Что такое ракета Barracuda

Barracuda (иногда упомянутая как Barracuda-500) – это крылатая ракета нового поколения от компании Anduril Industries, которая впервые была представлена в 2024 году. В отличие от классических тяжелых крылатых ракет, Barracuda позиционируется как относительно недорогая, массово производимая ракета для ударных операций большого количества единиц.

Ракета Barracuda-500 по открытым данным одолевает более 500 морских миль (примерно 900 км) и несет боевую часть около 45 кг.

"Может показаться, что боевая часть слишком мала, и это действительно так, но этого вполне достаточно чтобы наносить удары по целому ряду целей. К примеру российско-иранский "Шахед" обычно имеет БЧ весом в 50 кг, и по всей видимости этого вполне хватает, чтобы наносить значительный ущерб", — пишет ресурс Defense Express.

Для наведения вероятно используются GPS и инерциальные системы, однако точные технические детали не разглашаются.

Ракету изготавливают из более дешевых материалов, а производитель утверждает о значительном упрощении конструкции, в частности, меньше деталей и инструментов в производстве, что снижает цену единицы. Компания Anduril указывала в ролике, что ракету можно собрать с помощью гаечного ключа.

Благодаря легкому производству ракету Barracuda не только легко массово производить, но также можно применять для массированных атак, что истощает ПВО противника. Запуск ракет возможен с истребителей F-15E, F-18, F-16 и паллетами Rapid Dragon.

Несмотря на то, что ракета была представлена в 2024 году, производство уже наладил Тайвань. Кроме того, у компании Anduril Industries есть не только ракеты Barracuda-500, но и меньшие варианты — Barracuda-250 и Barracuda-100. Они меньших размеров, имеют меньшую боевую часть, а соответственно и стоимость.

Если США примут решение, Barracuda может стать новым инструментом способности Украины поражать дальние и критические цели РФ.

