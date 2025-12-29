logo_ukra

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією США готують перемогу Путіна у війні з Україною: що про це свідчить
commentss НОВИНИ Всі новини

США готують перемогу Путіна у війні з Україною: що про це свідчить

Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що політика США може призвести до визнання перемоги Путіна у війні проти України.

29 грудня 2025, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що дії США можуть фактично призвести до визнання перемоги Володимира Путіна у війні проти України. За його словами, Київ перебуває у складному становищі, а Дональд Трамп чинить тиск на Україну фактично змушуючи її до капітуляції.

США готують перемогу Путіна у війні з Україною: що про це свідчить

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Броніслав Коморовський в інтерв’ю Radio Zet оцінив останні переговори між президентами України та США як тривожний сигнал для Києва й усієї Європи. За його словами, попри позитивні заяви Трампа та Зеленського, якихось суттєвих домовленостей не було досягнуто.

"Готується форма перемоги Путіна, визнання його перемоги в цій війні… Існує чітка тенденція ефективно тиснути на слабшу сторону, Україну, щоб вона заплатила ціну успіху президента Трампа", – сказав Коморовський.

Коморовський переконаний, що можливі поступки України лише посилять позиції Кремля в середині РФ, а й стануть новим стимулом для відновлення імперських амбіцій Росії. 

"Україна вже дуже виснажена війною. Вона значною мірою втратила підтримку найважливішої країни західного світу — США. Україна перебуває у дуже складному становищі, і на неї чиниться тиск, щоб вона по суті капітулювала. Єдина надія — це ЄС разом зі Сполученим Королівством", — вважає Коморовський.

Водночас Коморовський звернув увагу на зміну риторики українського керівництва та європейських лідерів щодо Трампа. За його словами, стратегія публічної лояльності та стриманості у відповідь на суперечливі заяви президента США може бути вимушеною, але не гарантує реального прориву. За його словами, це тактика, яка намагається вивести Трампа з "обіймів" Путіна. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після переговорів Зеленського з Трампом у Кремлі назвали одну умову для зупинки боїв.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rp.pl/polityka/art43566361-bronislaw-komorowski-szykuje-sie-przyznanie-putinowi-sukcesu-w-wojnie-na-ukrainie
Теги:

Новини

Всі новини