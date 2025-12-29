США готують перемогу Путіна у війні з Україною: що про це свідчить

Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що дії США можуть фактично призвести до визнання перемоги Володимира Путіна у війні проти України. За його словами, Київ перебуває у складному становищі, а Дональд Трамп чинить тиск на Україну фактично змушуючи її до капітуляції.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Броніслав Коморовський в інтерв’ю Radio Zet оцінив останні переговори між президентами України та США як тривожний сигнал для Києва й усієї Європи. За його словами, попри позитивні заяви Трампа та Зеленського, якихось суттєвих домовленостей не було досягнуто.

"Готується форма перемоги Путіна, визнання його перемоги в цій війні… Існує чітка тенденція ефективно тиснути на слабшу сторону, Україну, щоб вона заплатила ціну успіху президента Трампа", – сказав Коморовський.

Коморовський переконаний, що можливі поступки України лише посилять позиції Кремля в середині РФ, а й стануть новим стимулом для відновлення імперських амбіцій Росії.

"Україна вже дуже виснажена війною. Вона значною мірою втратила підтримку найважливішої країни західного світу — США. Україна перебуває у дуже складному становищі, і на неї чиниться тиск, щоб вона по суті капітулювала. Єдина надія — це ЄС разом зі Сполученим Королівством", — вважає Коморовський.

Водночас Коморовський звернув увагу на зміну риторики українського керівництва та європейських лідерів щодо Трампа. За його словами, стратегія публічної лояльності та стриманості у відповідь на суперечливі заяви президента США може бути вимушеною, але не гарантує реального прориву. За його словами, це тактика, яка намагається вивести Трампа з "обіймів" Путіна.

