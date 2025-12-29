logo

США готовят победу Путина в войне с Украиной: что об этом свидетельствует
НОВОСТИ

США готовят победу Путина в войне с Украиной: что об этом свидетельствует

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что политика США может привести к признанию победы Путина в войне против Украины.

29 декабря 2025, 14:40

Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что действия США могут фактически привести к признанию победы Владимира Путина в войне против Украины. По его словам, Киев находится в сложном положении, а Дональд Трамп оказывает давление на Украину, фактически вынуждая ее к капитуляции.

США готовят победу Путина в войне с Украиной: что об этом свидетельствует

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бронислав Коморовский в интервью Radio Zet оценил последние переговоры между президентами Украины и США как тревожный сигнал для Киева и Европы. По его словам, несмотря на положительные заявления Трампа и Зеленского, какие-либо существенные договоренности не были достигнуты.

"Готовится форма победы Путина, признание его победы в этой войне… Существует четкая тенденция эффективно давить на более слабую сторону, Украину, чтобы она заплатила цену успеха президента Трампа", – сказал Коморовский.

Коморовский убежден, что возможные уступки Украины не только усилят позиции Кремля внутри РФ, но и станут новым стимулом для восстановления имперских амбиций России.

"Украина уже очень истощена войной. Она в значительной степени потеряла поддержку важнейшей страны западного мира – США. Украина находится в очень сложном положении, и на нее оказывается давление, чтобы она по сути капитулировала. Единственная надежда – это ЕС вместе с Соединенным Королевством", – считает Коморовский.

В то же время Коморовский обратил внимание на изменение риторики украинского руководства и европейских лидеров относительно Трампа. По его словам, стратегия публичной лояльности и сдержанности в ответ на противоречивые заявления президента США может быть вынужденной, но не гарантирует реальный прорыв. По его словам, это тактика, которая пытается вывести Трампа из "объятий" Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров Зеленского с Трампом в Кремле назвали одно условие для остановки боев.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны.



Источник: https://www.rp.pl/polityka/art43566361-bronislaw-komorowski-szykuje-sie-przyznanie-putinowi-sukcesu-w-wojnie-na-ukrainie
