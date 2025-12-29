США готовят победу Путина в войне с Украиной: что об этом свидетельствует

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что действия США могут фактически привести к признанию победы Владимира Путина в войне против Украины. По его словам, Киев находится в сложном положении, а Дональд Трамп оказывает давление на Украину, фактически вынуждая ее к капитуляции.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бронислав Коморовский в интервью Radio Zet оценил последние переговоры между президентами Украины и США как тревожный сигнал для Киева и Европы. По его словам, несмотря на положительные заявления Трампа и Зеленского, какие-либо существенные договоренности не были достигнуты.

"Готовится форма победы Путина, признание его победы в этой войне… Существует четкая тенденция эффективно давить на более слабую сторону, Украину, чтобы она заплатила цену успеха президента Трампа", – сказал Коморовский.

Коморовский убежден, что возможные уступки Украины не только усилят позиции Кремля внутри РФ, но и станут новым стимулом для восстановления имперских амбиций России.

"Украина уже очень истощена войной. Она в значительной степени потеряла поддержку важнейшей страны западного мира – США. Украина находится в очень сложном положении, и на нее оказывается давление, чтобы она по сути капитулировала. Единственная надежда – это ЕС вместе с Соединенным Королевством", – считает Коморовский.

В то же время Коморовский обратил внимание на изменение риторики украинского руководства и европейских лидеров относительно Трампа. По его словам, стратегия публичной лояльности и сдержанности в ответ на противоречивые заявления президента США может быть вынужденной, но не гарантирует реальный прорыв. По его словам, это тактика, которая пытается вывести Трампа из "объятий" Путина.

