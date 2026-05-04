США готують новий план для переговорів щодо війни в Україні: що пропонують Росії

Переговори щодо завершення війни в Україні опинилися в глухому куті, однак Сполучені Штати можуть незабаром спробувати відновити процес через новий механізм тиску. Про цю стратегію американців повідомляють джерела в українській владі.

США пропонують зняти санкції з Росії в обмін на перемир'я з Україною.

Як пише РБК-Україна, Вашингтон розглядає варіант часткового зняття санкцій з Росії в обмін на згоду на перемир’я. Однак йдеться про формат припинення вогню без чітких гарантій безпеки для України, який викликає занепокоєння в Києві.

Формально паузу в переговорах пов’язують із загостренням ситуації на Близькому Сході, що переключило увагу американського керівництва. Однак співрозмовники видання зазначають, що фактичний застій настав ще раніше – у лютому, через розбіжності щодо ключових питань між Україною та Росією.

Попри певний прогрес у технічних аспектах, головною перешкодою залишається статус Донбасу. Україна наполягає, що не піде на територіальні поступки. Зі свого боку Росія висуває ідею створення "демілітаризованої економічної зони" на Донбасі, що означало б втрату контролю над регіоном для України.

"У Трампа абсолютно впевнені, що йдеться тільки про цей невеликий шматок землі. Вони кажуть, мовляв, чого ви вперлися, та віддайте ви його росіянам, справ-то, зате закінчимо війну, підуть інвестиції, все буде добре", — каже джерело.

Однак у Києві наголошують, що будь-які поступки можуть створити прецедент для подальших територіальних вимог з боку Москви.

Раніше спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер не відвідали Україну. За даними джерел РБК-Україна, причиною скасування стало те, що вони почують ту ж позицію Києва. Попри ідею, що представникам Трампа вдалося б переконати українців, співрозмовники вказують, що позиція влади і суспільства щодо Донбасу незмінна.

"На попередньому переговорному етапі була спроба дотиснути Україну до якогось формату здачі території, на що ми не пішли, і Росію до якогось формату альтернативного — вільна економічна зона, стоїмо де стоїмо, відходимо на рівні дистанції", — сказав співрозмовник у президентському оточенні.

За його словами, Трамп не зміг досягти жодного позитивного результату і тепер американці можуть спробувати "продати" зняття санкцій в обмін на якісь ефемерні поступки з боку Кремля. Однак у президентському оточенні зазначають, що навіть за умов дипломатичних зусиль Україна продовжить військову стратегію, включно з ударами по цілях у глибині території РФ.

