США готовят новый план для переговоров о войне в Украине: что предлагают России

Переговоры по завершению войны в Украине оказались в тупике, однако Соединенные Штаты могут вскоре попытаться возобновить процесс через новый механизм давления. Об этой стратегии американцев сообщают источники в украинских властях.

США предлагают снять санкции с России в обмен на перемирие с Украиной.

Как пишет РБК-Украина, Вашингтон рассматривает вариант частичного снятия санкций с России в обмен на согласие на перемирие. Однако речь идет о формате прекращения огня без четких гарантий безопасности для Украины, который вызывает беспокойство в Киеве.

Формально паузу в переговорах связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что переключило американское руководство. Однако собеседники издания отмечают, что фактический застой наступил еще раньше – в феврале, из-за разногласий по ключевым вопросам между Украиной и Россией.

Несмотря на прогресс в технических аспектах, главным препятствием остается статус Донбасса. Украина настаивает, что не пойдет на территориальные уступки. Со своей стороны, Россия выдвигает идею создания "демилитаризованной экономической зоны" на Донбассе, что означало бы потерю контроля над регионом для Украины.

"У Трампа абсолютно уверены, что речь идет только об этом небольшом клочке земли. Они говорят, мол, чего вы уперлись, и отдайте вы его россиянам, дел-то, зато закончим войну, пойдут инвестиции, все будет хорошо", — говорит источник.

Однако в Киеве отмечают, что любые уступки могут создать прецедент для дальнейших территориальных требований Москвы.

Ранее спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер не посетили Украину. По данным источников РБК-Украина, причиной отмены стало то, что они услышат ту же позицию Киева. Несмотря на идею, что представителям Трампа удалось бы убедить украинцев, собеседники указывают, что позиция власти и общества по отношению к Донбассу неизменна.

"На предварительном переговорном этапе была попытка дожать Украину до какого-то формата сдачи территории, на что мы не пошли, и Россию к какому-то формату альтернативного – свободная экономическая зона, стоим где стоим, отходим на уровне дистанции", – сказал собеседник в президентском окружении.

По его словам, Трамп не смог добиться ни одного положительного результата и теперь американцы могут попытаться "продать" снятие санкций в обмен на какие-либо эфемерные уступки со стороны Кремля. Однако в президентском окружении отмечают, что даже в условиях дипломатических усилий Украина продолжит военную стратегию, включая удары по целям в глубине территории РФ.

