США допомагають Україні не просто так: розкрито вражаючий план Трампа

Підтримка України з боку США значною мірою зумовлена не лише симпатією до Києва, а глибоко вкоріненою антипатією до Росії. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

Фото: скріншот

На його думку, офіційна риторика, зокрема від експрезидента Дональда Трампа, часто суперечить загальній позиції американських силових структур та настроям суспільства. Жданов підкреслив, що хоча Трамп неодноразово висловлювався на користь нормалізації відносин з Москвою, більшість американців і далі сприймають Росію як загрозу.

"Американське суспільство й народ мають стійку симпатію до України. Ба більше, після Другої світової війни образ ворога в США незмінно асоціювався із СРСР, а згодом — із Росією. Уявіть собі, скільки поколінь американців виросло в переконанні, що Радянський Союз — це потенційний противник!" — пояснив експерт.

За словами Жданова, страх перед ядерною війною був однією з головних причин такої антиросійської позиції. Відомі навіть інциденти, коли через технічні збої США ледь не привели ядерну зброю в дію, сприйнявши загрозу як реальну.

"А за Трампа все інакше: він просуває наратив, що Путін — це круто, що з Росією варто дружити, а участь України у війні виглядає, м'яко кажучи, недоцільною, бо РФ — сильніша", — прокоментував Жданов.

Він додав, що чимало військових у США, зокрема впливові генерали, сприймають такий підхід як приниження, адже все своє життя готувались протистояти СРСР і теперішній Росії.

"Трамп змушує їх прогинатися під думку, що Путін — наш друг, Росія — це добре, треба торгувати й домовлятися. Для американських генералів, таких як Келлог, це справжня 'червона ганчірка'," — наголосив полковник.

