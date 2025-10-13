Про це ніхто не хоче говорити: стало відомо про вкрай кричущу проблему у ЗСУ

Попри те, що система рекрутингу в Україні працює, в армії залишаються серйозні внутрішні проблеми, зокрема — з вживанням алкоголю серед військовослужбовців. Про це розповів командир полку “Ахіллес” Юрій Федоренко в ефірі “Фабрики новин”.

“Так, рекрутинг діє. Але що має робити командир відділення, взводу, роти чи полку, коли в підрозділі опиняється військовий, який регулярно зловживає алкоголем?”, — ставить риторичне запитання командир.

За його словами, нетверезий боєць становить небезпеку не лише для себе, а й для інших, і при цьому командування фактично не має реальних інструментів впливу. Порушення фіксує Військова служба правопорядку, після чого накладається догана та штраф із грошового забезпечення. Але на цьому все закінчується.

“Після кількох доган цього бійця повертають назад у підрозділ. І командир має організувати для нього безпечне місце утримання — умовно кажучи, замкнуте приміщення чи підвал, куди можна ізолювати людину до протверезіння. Щоб не нашкодив собі чи іншим”, — пояснює він.

Після таких випадків бійця можуть перевести до іншого підрозділу, де запроваджено посилений контроль — так званий “спецконтингент”. Однак сам військовий, зі слів Федоренка, часто спотворює суть, заявляючи, ніби його "перевели", бо "рекрутингу немає", замість визнання власної відповідальності.

Командир наголосив, що армія — це не бізнес-структура, де всі процеси автоматизовані. У кожному випадку слід вникати в деталі та приймати виважені рішення.

