Об этом никто не хочет говорить: стало известно о крайне вопиющей проблеме в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Об этом никто не хочет говорить: стало известно о крайне вопиющей проблеме в ВСУ

Командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечает, что армия - это не коммерческая структура, и к каждому случаю следует подходить индивидуально.

13 октября 2025, 14:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на то, что система рекрутинга в Украине работает, в армии остаются серьезные внутренние проблемы, в том числе с употреблением алкоголя среди военнослужащих. Об этом рассказал командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей".

Об этом никто не хочет говорить: стало известно о крайне вопиющей проблеме в ВСУ

Фото: из открытых источников

"Да, рекрутинг действует. Но что должен делать командир отделения, взвода, роты или полка, когда в подразделении оказывается военный, регулярно злоупотребляющий алкоголем?", — задает риторический вопрос командир.

По его словам, нетрезвый боец представляет опасность не только себе, но и другим, и при этом командование фактически не имеет реальных инструментов влияния. Нарушение фиксирует Военная служба правопорядка, после чего налагается выговор и штраф по денежному обеспечению. Но на этом все кончается.

"После нескольких выговоров этого бойца возвращают обратно в подразделение. И командир должен организовать для него безопасное место содержания – условно говоря, замкнутое помещение или подвал, куда можно изолировать человека до отрезвления. Чтобы не навредил себе или другим", – объясняет он.

После таких случаев бойца могут перевести в другое подразделение, где введен усиленный контроль — так называемый спецконтингент. Однако сам военный, по словам Федоренко, часто искажает суть, заявляя, что его "перевели", потому что "рекрутинга нет", вместо признания собственной ответственности.

Командир подчеркнул, что армия – это не бизнес-структура, где все процессы автоматизированы. В каждом случае следует вникать в детали и принимать взвешенные решения.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин стремится применить террор, чтобы сломить сопротивление Украины. Это недопустимо — нужно безотлагательное решение по поставкам систем ПВО и ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на 71-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО.



